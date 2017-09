Trump z demokrati dosegel dogovor o zakonu, ki bo nasledil DACA

Washington, 14. septembra - Vodji demokratov v ameriškem kongresu in predsednik ZDA Donald Trump so na "zelo produktivnem" srečanju v sredo dosegli dogovor o sprejetju nove zakonodaje, ki bo nasledila program DACA, potem ko je Trump tega minuli teden ukinil. DACA okoli 800.000 nezakonitim priseljencem, ki so v ZDA prišli kot otroci, omogoča bivanje in delo v tej državi.