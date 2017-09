Umrla najstarejša velika panda na svetu v ujetništvu

Šanghaj, 14. septembra - Na Kitajskem je umrla najstarejša panda na svetu, živeča v ujetništvu. Stara je bila 37 let, kar je več kot 100 človeških let. Basi je svoje vrstnike preživela za skoraj dve desetletji. Pričakovana življenjska doba pand je namreč okoli 20 let, s tem, da pande, ki živijo v ujetništvu, običajno živijo dlje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.