V streljanju v srednji šoli v ZDA smrtna žrtev in trije ranjeni

Seattle, 14. septembra - Srednješolec iz kraja Rockford v ameriški zvezni državi Washington je v sredo prišel k pouku s pištolo in puško ter ubil sošolca in ranil še tri, ki bodo preživeli. Napadalca je ustavil neimenovani šolski uslužbenec in ga pridržal do prihoda policije. Policija ni objavila motiva in ne imen strelca in žrtev.