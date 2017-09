Newyorške borze v zelenem

New York, 13. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile z manjšo rastjo borznih indeksov. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelji po torkovih rekordih nekoliko bolj previdni, na gibanje cen delnic pa najbolj vplivajo višje cene nafte. Ta se draži zaradi napovedi, da se bo povpraševanje po črnem zlatu okrepilo.