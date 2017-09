Cerar pozdravil pogled Junckerja o stanju v EU

Ljubljana, 13. septembra - Predsednik vlade Miro Cerar je podprl pogled predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja o stanju v EU, ki poudarja potrebo po enotnejši in močnejši EU, še posebej pa je pozdravil Junckerjev poudarek o vladavini prava, so sporočili iz kabineta premierja. Junckerjeve besede so pozdravili tudi na zunanjem ministrstvu.