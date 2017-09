Rusi po zmagi nad Grki napredovali v polfinale

Istanbul, 13. septembra - Po slovenskih in španskih košarkarjih so se v polfinale evropskega prvenstva v Turčiji uvrstili še Rusi, ki so v današnji prvi četrtfinalni tekmi v Istanbulu premagali Grke s 74:69 (17:24, 31:37, 51:53). Rusija se bo v petkovem polfinalu pomerila z zmagovalko drevišnjega dvoboja med Italijo in Srbijo, ki se bo pričela ob 20.30.