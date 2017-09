WHO: Zaradi slabe varnosti letos v Afganistanu zaprli 164 bolnišnic

Kabul, 13. septembra - Zaradi vedno večje ogroženosti in pomanjkanja varnosti je moralo v Afganistanu od začetka leta vrata zapreti 164 zdravstvenih ustanov, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Več bolnišnic je bilo v napadih močno poškodovanih namerno oziroma posredno, poročilo WHO povzema nemška tiskovna agencija dpa.