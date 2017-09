Ob obravnavi predloga interpelacije tudi o zasebnikih v zdravstvu in zakonskih predlogih

Ljubljana, 13. septembra - Na izredni seji DZ se ob obravnavi predloga interpelacije zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc razprava vrti tudi okoli zasebnikov in o predlogih zakonov, ki bodo kmalu na poslanskih klopeh ali pa so še v pripravi. Ministrica je tako glede očitkov o pomanjkanju sistemskih ukrepov dejala, da so v predlogu zakona, ki je že pripravljen.