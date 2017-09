Na Floridi po orkanu Irma umrlo pet stanovalcev doma za ostarele

Miami, 13. septembra - Gasilci in drugi reševalci so danes iz doma za ostarele v Hollywoodu na Floridi evakuirali 115 ljudi, potem ko so v poslopju po orkanu Irma iz za zdaj še neobjavljenih razlogov umrli trije oskrbovanci, dva pa kasneje v bolnišnici. Florido je po orkanu zajela huda poletna vročina, polovica države pa je še vedno brez elektrike.