Odbor za obrambo obiskal Gorsko reševalno zvezo Slovenije

Radovljica, 13. septembra - Člani odbora za obrambo so danes obiskali prostore Gorske reševalne službe v Radovljici, kjer so jim predstavili vlogo zveze v sistemu zaščite in reševanja, so zapisali na spletni strani ministrstva za obrambo. Predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič (SDS) je ob tem napovedal, da bo na seji odbora predlagal povečanje proračuna GRZS.