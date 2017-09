V dvorani Stara pošta premiera monokabareta Moški v visokem stolpcu

Ljubljana, 14. septembra - V dvorani Stara pošta bo drevi premiera monokabareta Moški v visokem stolpcu. Predstava v režiji in izvedbi Uroša Potočnika, v kateri edini protagonist poskuša le preživeti, je kombinacija dramskega gledališča in kabareta. Ponovitve predstave, ki je nastala v sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem (SMG), bodo 15., 16. in 17. septembra.