Savdske otroke naj bi sistematično učili sovraštva

Rijad, 13. septembra - Organizacija za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) je danes opozorila, da v šolah v Savdski Arabiji otroke sistematično učijo sovraštva. Kljub napovedim oblasti, da bodo tovrstne tekste odstranili, so verski učbeniki še vedno polni besedil, ki zagovarjajo nestrpnost in sovraštvo, so opozorili v organizaciji s sedžem v New Yorku.