Evropski avtomobilski proizvajalci z dogovorom o zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida

Frankfurt, 13. septembra - Evropski avtomobilski proizvajalci so na avtomobilskem sejmu v Frankfurtu dosegli dogovor, da v prihodnjih letih zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida pri osebnih avtomobilih. Vendar pa so pri tem navedli pogoj, in sicer bo po njihovem znižanje emisij mogoče le, če se bo med potrošniki povečalo zanimanje za električne avtomobile.