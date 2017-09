Mladi Mariborčani premagali Spartak

Lendava, 13. septembra - Nogometaši Maribora in moskovskega Spartaka bodo ob 20.45 začeli dvoboj 1. kroga lige prvakov. Že popoldne pa sta se v mladinski ligi prvakov pomerila podmladka obeh klubov. V Lendavi so bili boljši Mariborčani, ki so zmagali z 1:0. Edini zadetek na tekmi je dosegel Tomi Horvat v 50. minuti.