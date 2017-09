V Ljubljani, Mariboru in Lendavi dvodnevni festival Pecsa v Sloveniji

Ljubljana, 14. septembra - Madžarski Pecs, ki je bil leta 2010 Evropska prestolnica kulture (EPK), dve leti zatem pa je tesno sodeloval z EPK Maribor, se bo z nizom dogodkov danes in v petek predstavil v Ljubljani, Mariboru in Lendavi. Ljubljanski del festivala bo ob 17. uri odprl pogovor s pesnikom, prevajalcem in urednikom Primožem Reparjem na Balassijevem inštitutu.