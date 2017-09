Mercator od Konzuma v BiH prevzel prvih 25 prodajaln

Sarajevo, 13. septembra - Slovenski trgovec Mercator je od 7. septembra do danes od hrvaškega Konzuma prevzel 25 svojih nekdanjih prodajaln v Bosni in Hercegovini, je potrdil predsednik uprave Konzuma BiH Tomislav Bagić. Krmilo v preostalih 58 trgovinah v BiH, ki jih je po Agrokorjevem prevzemu Mercatorja prevzel Konzum, bo Mercator prevzel do konca septembra.