Novakova na turneji s člani stranke o kongresu in predsedniških volitvah

Ljubljana, 13. septembra - Kandidatka NSi za predsednico republike in predsednica omenjene stranke Ljudmila Novak danes v Celju začenja turnejo obiskov po Sloveniji. Kot so za STA povedali v NSi, je turneja namenjena krepitvi vezi med stranko in njenimi člani s poudarkom na kongresu, ki bo konec septembra v Slovenski Bistrici in prihajajočih predsedniških volitvah.