Sarajevo, 13. septembra - V BiH so na novo odkrili dve množični grobišči, kjer so domnevni ostanki Bošnjakov. Gre za množični grobišči iz časov vojne med letoma 1992 in 1995. Kot je danes sporočil Inštitut za pogrešane osebe iz Sarajeva, gre za ostanke okoli 20 oseb, poročajo tuje tiskovne agencije.