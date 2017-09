Država vnovič v odkup in zamenjavo dolarskih obveznic

Ljubljana, 13. septembra - Državna zakladnica je znova objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic, ki jih je Slovenija izdala v časih omejenega dostopa do evrskega trga. Slovenija imetnikom ponuja odkup obveznic, ki zapadejo v letih 2022 in 2023, tokrat pa tudi njihovo zamenjavo za dolarske obveznice z zapadlostjo v 2024.