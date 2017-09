Juncker z ambicioznimi predlogi za Evropo z vetrom v jadrih

piše Petra von Wüllerstorff

Bruselj/Strasbourg, 13. septembra - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu v pozitivnem govoru o stanju EU razgrnil niz ambicioznih predlogov za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropo, ki bo zmogla osvojiti srca in glave državljanov. EU je pozval, naj razpre jadra in izkoristi ugoden veter.