Ukrajinci so se pritožili nad prodajo Agroinda v stečaju

Vipava, 13. septembra - Zapletov okrog vipavske družbe Agroind še ni konec. Po prodaji premoženja vipavskega Agroinda na dražbi 13. julija letos so novi lastniki v celoti in do roka plačali kupnino v višini 2,4 milijona evrov. Do zastoja pa je prišlo zaradi pritožbe Ukrajincev, ki so se pritožili sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici o prodaji Agroinda.