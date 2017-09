Elektrodistributerji za ustrezno obravnavo tega področja v energetskem konceptu

Ljubljana, 13. septembra - Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska v predlogu energetskega koncepta Slovenije pogrešajo uravnoteženo obravnavo celotne energetske verige in ustrezno obravnavo distribucije, ne le z vidika razvoja omrežja. V dokument bi vključili tudi vprašanja politike cen, tarif, dajatev in podpor.