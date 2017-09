Dobrodelni pohod v Ljubljani za pomoč projektu za obravnavo otrok z avtizmom

Ljubljana, 13. septembra - Inštitut za avtizem in sorodne motnje je v okviru norveškega finančnega mehanizma izvajal projekt Zora za obravnavo otrok z avtizmom. Po koncu financiranja so na inštitutu pričakovali dodatno pomoč države pri nadaljevanju projekta, a je niso dobili. Zato bodo v soboto pripravili dobrodelni pohod po Ljubljani 10.000 korakov zate in zame.