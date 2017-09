ZPS: Nobena od 16 slaščičarn pri ocenjevanju alergenov ni dobila ocene zelo dobro

Ljubljana, 13. septembra - Zveza potrošnikov Slovenije je predstavila rezultate primerjalnega ocenjevanja alergenov v slaščičarnah. "Čeprav lahko alergije na hrano resno ogrozijo zdravje in čeprav je zakonodaja dobro urejena, nobena od skupno 16 slaščičarn ni dobila ocene zelo dobro, dobro pa so dobile le tri. Vse ostale so ocenjene slabše," je dejala Nika Kremić.