Policija napada psov na 71-letnico ne obravnava kot kaznivo dejanje

Novo mesto/Črnomelj, 13. septembra - Na Policijski upravi Novo mesto, kjer so predstavili prve ugotovitve torkovega napada treh psov na 71-letnico v Mavrlenu pri Črnomlju, ki je zaradi posledic pasjih ugrizov umrla v novomeški bolnišnici, napad za zdaj obravnavajo kot dogodek in ne kot kaznivo dejanje. 40-letnega lastnika psov in sina žrtve pa za zdaj sumijo kaznivega mučenja živali.