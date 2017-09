Fifa: Poleti za prestope rekordnih 4,71 milijarde dolarjev

Zürich, 13. septembra - Mednarodni nogometni trg je v poletnem prestopnem roku med 1. junijem in 1. septembrom 2017 vnovič poskrbel za rekordne izdatke pri okrepitvah. Klubi so za nove nogometaše porabili 4,71 milijarde ameriških dolarjev (3,93 milijarde evrov), so sporočili z Mednarodne nogometne zveze.