Poziv pričam nedeljske predrzne vožnje v Ljubljani

Ljubljana, 13. septembra - Ljubljanski policisti pozivajo priče predrzne vožnje na relaciji Zaloška-Kajuhova-Šmartinska, ki jo je v nedeljo okoli 11.25 zagrešil voznik srebrnega golfa. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je voznik pri tem storil več cestno prometnih prekrškov in s svojo vožnjo ogrožal ostale udeležence.

Policisti policijske postaje Ljubljana Moste zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, zato prosijo vse oškodovance in priče dogodka, da pokličejo na 01 586 76 00 ali 113 in posredujemo potrebne informacije.