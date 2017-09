Kritike na račun Kolar Celarčeve tudi od poslancev, ki interpelacije ne bodo podprli

Ljubljana, 13. septembra - Poslanske skupine so predstavile svoja stališča do očitkov v interpelaciji zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Podporniki interpelacije nizajo očitke na račun ministrice, a do nje so kritični tudi nekateri poslanci, ki sicer interpelacije ne nameravajo podpreti. Razprava bo predvidoma trajala do pozno zvečer.