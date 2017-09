Trbovlje devetič zavzema festival novomedijske kulture Speculum Artium

Trbovlje, 14. septembra - V Trbovljah se bo danes začel 9. festival novomedijske kulture Speculum Artium. Med osrednjimi tujimi gosti letošnje izdaje sta umetnica Victoria Vesna, ki bo s sodelavci predstavila projekta Octopus Brainstorming in Bird Song Diamond Mimic, in Patrick Tresset, ki v Trbovlje prihaja s Študijo človeka številka 1. Festival bo potekal do sobote.