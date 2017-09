Na vikendu na Mavrlenu inšpektorji odkrili 13 pit bullov

Črnomelj, 13. septembra - Na vikendu na Mavrlenu pri Črnomlju, kjer so psi v torek do smrti ogrizli 71-letnico, so inšpektorji našli 13 pit bullov, katerih lastniki so bile tri osebe, je za STA povedala direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Lastnika večine psov so inšpektorji obravnavali enkrat, a je kršitev odpravil.