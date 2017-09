Ljubljana, 13. septembra - Predstavitev helikopterjev in reševalne opreme ter pogovor s posadkami helikopterjev in reševalci v okviru obiska odbora DZ za obrambo pri Gorski reševalni službi bo danes ob 10.30 (IN NE ob 12. uri, kot je bilo napovedano sprva) na Letališču Lesce, ob 11.30 pa bo izjava za medije, sporočili z ministrstva za obrambo.