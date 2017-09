Air Berlin tudi danes odpoveduje lete zaradi bolezni pilotov

Berlin, 13. septembra - Nemški letalski prevoznik Air Berlin je moral tudi danes odpovedati več letov, potem ko je v torek nenavadno veliko število pilotov prijavilo bolniško odsotnost. Danes so odpovedali 30 poletov, potem ko so jih v torek več kot 100, so sporočili iz drugega največjega nemškega letalskega prevoznika.