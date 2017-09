V Safe.si ob začetku šolskega leta o varni rabi interneta

Ljubljana, 13. septembra - Pri Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si so ob začetku šolskega leta za učence in dijake ter starše pripravili nekaj nasvetov o varni rabi interneta, mobilnih telefonov in tablic. Med drugim opozarjajo na nevarnosti nadlegovanja, sekstinga in posegov v zasebnost, pa tudi njihove prekomerne uporabe.