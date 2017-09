V Slovenj Gradcu s pomočjo umetnikov do razmisleka o aktualnih temah humanosti

Slovenj Gradec, 13. septembra - Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec v septembru na umetniških rezidencah v okviru dveh mednarodnih projektov gosti domače in tuje umetnike. Ti bodo v stiku z meščani izvajali aktivnosti, s katerimi želijo povabiti k razmisleku o temah, povezanih s humanostjo in odgovornostjo posameznika do sočloveka.