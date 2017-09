Ptuj od danes do konca tedna v znamenju športa

Ptuj, 14. septembra - Na Ptuju bo ta konec tedna vse v znamenju športa in rekreacije. Tamkajšnji zavod za šport namreč že 23. pripravlja Ptujski športni vikend, ki se začenja danes in bo potekal vse do nedelje. Kot so sporočili organizatorji, se bo na mestnem stadionu in v okolici v podaljšanem vikendu zvrstilo več kot 30 športnih predstavitev in aktivnosti.