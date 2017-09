Umrla je junakinja ameriškega boja za istospolne poroke Edith Windsor

New York, 13. septembra - V 88. letu starosti je v torek v New Yorku umrla Edith Windsor, ki je s tožbo leta 2013 dosegla enake pravice za istospolne poročene pare, kot so pripadale heteroseksualnim poročenim parom. Dve leti kasneje je vrhovno sodišče ZDA homoseksualcem potrdilo pravico do poroke po celotnem ozemlju ZDA.