DeBlasio osvojil demokratsko nominacijo za drugi mandat na čelu New Yorka

New York, 13. septembra - Župan New Yorka Bill DeBlasio je v torek zlahka zmagal na demokratskih strankarskih volitvah in se bo novembra na volitvah za svoj drugi mandat pomeril s članico državnega kongresa, republikanko Nicole Malliotakis ter neodvisnim kandidatom, nekdanjim policistom in zasebnim detektivom Bojem Dietlom.