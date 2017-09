Apple predstavil mobilnike Iphone X in Iphone 8

San Francisco, 12. septembra - Ameriški tehnološki velikan Apple je danes predstavil novo generacijo pametnih mobilnikov Iphone. Nova mobilnika Iphone 8 in Iphone 8 Plus bosta nasledila zdajšnja modela Iphone 7 in Iphone 7 Plus, poleg tega pa Apple uvaja povsem nov, zmogljivejši in dražji Iphone X, ki se bo odslej kitil z naslovom paradnega Applovega modela.