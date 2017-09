Ves čas obstoja DS tudi pomisleki o njegovi vlogi in pristojnostih (tema)

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 14. septembra - DS v letošnjem letu obeležuje 25 let svojega obstoja. Pogledi na njegovo delovanje so različni, tudi kritični. In čeprav pozivi k njegovi ukinitvi v aktualnem sklicu niso bili toliko prisotni kot v prejšnjem, ko je o tem celo odločal državni zbor, pa nekateri pomisleki o njegovi vlogi, možnostih preoblikovanja in pristojnostih ostajajo.