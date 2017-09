Odbor za izobraževanje za dodaten denar za raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 12. septembra - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in šport je danes obravnaval razmere v raziskovalni dejavnosti, o čemer so spregovorili predstavniki shoda za znanost. Na odboru so se strinjali, da je slovenska znanost podhranjena, in sprejeli nekaj sklepov, med drugim tudi, da se v tem in prihodnjem letu zagotovijo dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost.