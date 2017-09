V Črni gori prvi sodni proces proti domnevnemu pripadniku Islamske države

Podgorica, 12. septembra - V črnogorskem glavnem mestu Podgorica se je danes začel prvi sodni proces proti domnevnemu pripadniku skrajne skupine Islamska država. 38-letni Hamid Beharović je obtožen, da se je od aprila 2015 do maja lani v Siriji boril na strani IS. V Sirijo je prek Turčije odpotoval skupaj s soprogo ter leto in pol staro hčerko.