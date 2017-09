Krška občina podprla 5200 ur počitniškega dela mladih

Krško, 16. septembra - V Občini Krško so v začetku počitnic objavili razpis, ki je tamkajšnjim mladim omogočil počitniško delo, med katerim so dobili delovne izkušnje in hkrati spoznali poklice, za katere primanjkuje kadra. Občina je v ta namen zagotovila 26.000 evrov podpore, s tem pa vse od julija do konca septembra mladim omogočila skupaj 5200 ur počitniškega dela.