Slovenska gozdarska podjetja lani z manj traktorji

Ljubljana, 17. septembra - Gozdarska podjetja v Sloveniji so lani po podatkih statističnega urada uporabljala manj traktorjev in druge mehanizacije. Traktorjev, prilagojenih za delo v gozdu, je bilo 569, kar je 11 odstotkov manj kot v letu prej. Gozdarska podjetja so ob tem porabila za okoli tri odstotke manj goriv.