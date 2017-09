V osredju prvega soočenja organizatorjev referendumske kampanje cena in trasa drugega tira

Ljubljana, 12. septembra - Organizatorji referendumske kampanje o zakonu o drugem tiru so se danes soočili na TV Slovenija, kjer so nasprotniki in podporniki vladnega projekta predstavili argumente za in proti. V ospredju sta bili vprašanji cene in trase. Nasprotniki so se zavzemali za cenejšo različico projekta, podporniki pa za njegovo čimprejšnjo realizacijo.