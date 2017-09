Iz raznolikih Rožančevih nominirancev veje pozitivnost

Ljubljana, 12. septembra - Za letošnjo jubilejno 25. Rožančevo nagrado za zbirko esejev so nominirana dela Mihe Blažiča ali N'toka, Mihe Pintariča, Renate Salecl in Marcela Štefančiča jr. Predsednica žirije za nagrado Ifigenija Simonović je povedala, da so v izbranih delih, ki obravnavajo zelo različne teme, iskali predvsem pozitivnost. Nagrajenca bodo razglasili v sredo.