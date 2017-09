V medžimurski županiji od oktobra pouk slovenščine na štirih osnovnih šolah

Zagreb, 12. septembra - Na štirih osnovnih šolah na skrajnem severozahodu Hrvaške ob meji s Slovenijo se bo oktobra začel pouk slovenskega jezika. Poleg jezika se bodo zainteresirani otroci učili tudi o slovenski kulturi, tradiciji, običajih in zgodovini. Do zdaj so imeli možnost učenja slovenskega jezika kot izbirnega predmeta dijaki srednje šole v Čakovcu.