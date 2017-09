OOZ Maribor za čimprejšnjo odpravo dvojnega plačila prispevkov za delavce migrante

Celje, 12. septembra - V Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Maribor se zavzemajo za čimprejšnjo odpravo dvojnega plačila prispevkov za delavce migrante. Zbornica se namreč že dlje časa ukvarja s problematiko svojih članov, katerih delavci delajo v Avstriji in zanje že vrsto let dvojno plačujejo prispevke za nadomestilo za čas dopusta in prispevke od regresa.