Varnostni svet ZN soglasno potrdil novo resolucijo s sankcijami proti Severni Koreji

New York, 12. septembra - Varnostni svet ZN je v ponedeljek v New Yorku soglasno potrdil resolucijo, ki uvaja dodatne sankcije proti Severni Koreji zaradi nedavnega jedrskega preizkusa. Resolucija ni tako ostra, kot so si želele ZDA, saj ne uvaja naftnega embarga in zamrznitve premoženja Kim Jong Una v tujini, kljub temu pa bodo nove sankcije boleče.