Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je premier Miro Cerar pozval k umiku predloga za sklic seje parlamentarnega odbora za obrambo, poročale pa so tudi o odzivu predsednika hrvaškega parlamenta Gordana Jandrokovića na nepodporo Madžarske in Slovenije Hrvaški pri članstvu v OECD.