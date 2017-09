Večer: Sejemska znamka (12. 9.)

Maribor, 11. septembra - Po svoje je prav fino, da obrtni sejem ni več tisto, kar je pred desetletji bil. Lastniki gostiln gotovo menijo drugače, nostalgijo za starimi časi čutijo tudi mnogi drugi Celjani in okoličani, ki so vsako jesen po dolgem in počez prečesali sejem. Novodobni obrtni sejem, ki ima že več let novo ime, je drugačen, v Večeru piše Rozmari Petek.